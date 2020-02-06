اخبار ليبيا الان

نشر تفاصيل إهانة السلطات الفرنسية للسراج

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_باريس

شر موقع ” أفريكا إنتلجنس ” الفرنسي  التفاصيل  الكاملة عن الإهانة التي تعرض لها رئيس الرئاسي فائز السراج في إحدى مطارات باريس الرئيسية .

و قال الموقع اليوم الخميس لن ينسى فايز السراج بسرعة توقفه في مطار رواسي شارل ديجول الفرنسي في 31 يناير ” .

وأضاف الموقع أن السراج كان يتنقل هناك ” ترانزيت ” في طريقه إلى جهة أخرى ، ربما لندن ، بعد أن سافر من برازافيل ، حيث شارك في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى المعنية بليبيا.

وكشف الموقع أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة سافر من برازافيل إلى باريس مع السراج في نفس الطائرة المدنية .

وتابع الموقع : ” ولكن بينما رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان بغسان سلامة  إلا أنه لم يقدم للسراج حتى مجرد مصافحة ” .

وفقًا للتقرير أيضًا ، فأن الأسوأ من ذلك وعلى عكس العرف الدبلوماسي ، فقد خضع السراج لعملية تفتيش واسعة النطاق عندما مر بفحص أمني على الرغم من احتجاجات مبعوثه الشخصي في باريس ، حامد أحمد الحضيري ، الذي شاهد المشهد.

من جانبها أعلنت نشرة مغرب كونفيدنوسيال أيضا اليوم الخميس  تفاصيل إهانة السلطات الفرنسية لرئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج في الحادي والثلاثين من يناير الماضي يناير في مطار شارل ديغولوهو في طريق عودته من عاصمة الكونجو برازافيل إلى ليبيا

وقالت النشرة إن  السراج  تعرض  (وهو في طريقه إلى لندن )لتفتيش شخصي دقيق وعدم اعتراف بجوازه الدبلوماسي وتجاهل تام من وزير الخارجية الفرنسي الذي كان على مقربة من عملية التفتيش .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • – ما يحدث وراء كاميرات المراقبة – وانتهاك الحريات الشخصية سواء لرءيس ادارة حكومة دولية لها علاقات واسعة النطاق .
    او لأشخاص مهمين لم يتبث عليهم اي شبهات – وليس على اي تاريخ إجرامي –
    يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الدولي – وسيتم التحقيق في تفاصيل هذا الأجراء – اوطرد الشركات الفرنسية التي تعمل في ليبيا – وفق القانون الليبي الدوبلوماسي . الا بعد محاكمة المسؤلين عن هذا الأجراء .

    رد