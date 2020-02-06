المرصد السوري: لا يوجد تحرك دولي حقيقي بشأن إرسال المرتزقة إلى ليبيا

ليبيا – قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن إن المرصد أول من أشار إلى قضية علاقة تركيا بتدريب المرتزقة وإرسالها إلى ليبيا،مشيرًا إلى وجود أكثر من 4700 مرتزقًا في ليبيا.

عبد الرحمن وخلال اتصال هاتفي لـ “نشرة أخبار Ten” المذاعة عبر فضائية “Ten” المصرية أمس الأربعاء أوضح أن عدد المرتزقة داخل المعسكرات التركية نحو 1700 مرتزقًا يتم تجهيزهم للإرسال إلى ليبيا،مستنكرًا عدم تواجد تحرك دولي حقيقي في إطار إيقاف الأمر.

وأشار إلى حث بعض الدول المرصد على عدم الحديث عن تركيا بشكل المستمر كعدوة الشعب السوري،مؤكدًا استمرار المرصد بقضية توثيق ونشر كل الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في سوريا بما فيها إرسال المرتزقة التي تفاقمت بشكل كبير جدًا.

ولفت مدير المرصد السوري إلى إرساله الوثائق للجهات الدولية،موضحًا أن خارجيات بعض الدول طلبت عدم التركيز على الموضوع بشكل كبير لأنه يشتت الإعلام عما يحدث في سوريا.

عبد الرحمن أوضح أن فرنسا استجابت وتحدثت باستهجان كبير عن موضوع المرتزقة وتحريك بعض الدول موضوع المرتزقة ضد الأتراك،لافتًا إلى أن بعض الدول الغربية تقف مع أردوغان في كل شيء حتى مع إرسال المرتزقة المتعارض مع مصالح الشعب لاهتمامها بمصلحة الحكومة التركية أكثر من قضايا حقوق الإنسان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية