دبرز: لا يوجد برلمان في بنغازي بل توجد كتلة برلمانية تابعة لعقيلة ومرتهنة لحفتر

ليبيا – دعا عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بالقاسم دبرز المجتمع الدولي والبعثة الأممية في ليبيا إلى تحديد ومعاقبة من وصفه بـ”الطرف المتعنت” الذي رفض التوقيع على وقف إطلاق نار.

دبرز قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس بخصوص اتهامات المبعوث الأممي إلى ليبيا طرفي النزاع باستيراد أسلحة واستجلاب مقاتلين أجانب إنه هل يتساوى من وقع على وقف إطلاق النار في اشارة منه للسراج مع الطرف الآخر الذي قال بأنه مرتهن لدول اقليمية والذي رفض التوقيع كذلك لا يوجد وجه مقارنة فمن حق حكومة الوفاق التي وصفها بـ” الشرعية” أن تستورد وتتعاون مع من تشاء حسب زعمه.

وأضاف :” لا يحق لمتمرد على الشرعية يقود انقلاب عسكري مدعوم من دول تخشى الديمقراطية وصناديق الاقتراع “.

كما عبّر عن شعوره بأن سلامة يميل في مواقفه إلى المشير خليفة حفتر والدول الاقليمية، مؤكداً على أن مواقفه منحازه لهم على حد زعمه.