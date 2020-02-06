دبرز: لا يوجد برلمان في بنغازي بل توجد كتلة برلمانية تابعة لعقيلة ومرتهنة لحفتر

دبرز قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس بخصوص اتهامات المبعوث الأممي إلى ليبيا طرفي النزاع باستيراد أسلحة واستجلاب مقاتلين أجانب إنه هل يتساوى من وقع على وقف إطلاق النار في اشارة منه للسراج مع الطرف الآخر الذي قال بأنه مرتهن لدول اقليمية والذي رفض التوقيع كذلك لا يوجد وجه مقارنة فمن حق حكومة الوفاق التي وصفها بـ” الشرعية” أن تستورد وتتعاون مع من تشاء حسب زعمه.
وأضاف :” لا يحق لمتمرد على الشرعية يقود انقلاب عسكري مدعوم من دول تخشى الديمقراطية وصناديق الاقتراع “.
كما عبّر عن شعوره بأن سلامة يميل في مواقفه إلى المشير خليفة حفتر والدول الاقليمية، مؤكداً على أن مواقفه منحازه لهم على حد زعمه.
ورد على سؤال عن مدى تأثير ما أعلنه مجلس النواب عن عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي مجلس الدولة في اللجنة السياسية قائلاً : “لا يوجد مجلس نواب في بنغازي، توجد كتلة وهي كتلة برلمانية تابعة لعقيلة ومرتهنة للمتمرد حفتر لا يتجاوز عددها الـ37 عضوا ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق النصاب وعقد جلسة”.
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