ارتفاع الدينار وهبوط اليورو والإسترليني بالسوق الرسمية

سجل الدولار الأميركي ارتفاعا مقابل الدينار في السوق الرسمية الخميس، نهاية تداولات الأسبوع.

وصعد سعر صرف العملة الأميركية بفارق 0.0015 دينار، مسجلة 1.4067 د‫ينار مقابل 1.4052 د‫ينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في المقابل، تراجع الجنيه الاسترليني إلى 1.8264 د‫ينار مقابل 1.8292 د‫ينار أمس، بفارق 0.0028 دينار، كما هبط اليورو إلى 1.5471 د‫ينار اليوم مقارنة بـ1.5509 د‫ينار أمس، بفارق 0.0038 دينار.

وفي دول الجوار، انخفض الدينار التونسي إلى 0.4972 د‫ينار ليبي اليوم، مقارنة بسعر0.498 د‫ينار ليبي أمس، وبفارق دينار0.0008 دينار ليبي، في حين استقر الدينار الجزائري عند 0.117 د‫ينار ليبي.

وفي دول الخليج العربية، ارتفع سعر صرف الريال السعودي بفارق 0.0023 دينار، مسجلا 0.3749 د‫ينار مقابل 0.3826 د‫ينار أمس، في حين ارتفع الدرهم الإماراتي بفارق 0.0004 دينار، مسجلا 0.383 د‫ينار مقارنة بـ 0.3826 د‫ينار أمس.

وعلى صعيد العملات الآسيوية، ارتفع سعر صرف الإيوان الصيني إلى 0.2019 د‫ينار مقابل 0.2006 د‫ينار بفارق 0.0013 دينار، فيما استقر الين الياباني عند 1.28 د‫ينار. وأخيرا سجلت الليرة التركية صعودا بفارق 0.0004 دينار، بواقع 0.2352 د‫ينار اليوم مقابل 0.2348 د‫ينار أمس.

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