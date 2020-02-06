ليبيا تبدأ عملية الفحص الحراري للمسافرين لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا الجديد

بدأت، اليوم الخميس، عملية الفحص الحراري للمسافرين الليبيين في منفذ أمساعد الحدودي بين مصر وليبيا، كإجراءات احترازية للتقليل من خطر فيروس كورونا الجديد.

وأكد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ أمساعد البري صلاح عبد الستار أن “عمليات الفحص الحراري قد بدأت صباح الخميس”.

اليوم.. بدء عمليات الفحص الحراري بمنفذ امساعد https://t.co/CQ5KlQR3WE — بوابة افريقيا الاخبارية (@afrigatenewsly) February 6, 2020

وجاء في بيان صحفي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، بأنه “بدأت في منفذ أمساعد البري، صباح اليوم الخميس، عمليات الفحص الحراري للمسافرين ضمن إجراءات المركز الوطني لمكافحة الأمراض الاحترازية للتقليل من خطر دخول فيروس كورورنا إلى ليبيا”.

وأطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا إجراءاته الاحترازية من خلال الفحص الحراري للمسافرين في المنافذ البرية والجوية في ليبيا، وجاء هذا منذ تفشي فيروس “كورونا” الجديد في عدة دول.