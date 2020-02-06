اخليل يعيد وصف أهالي سرت بـ”الرعاع”..ويلمح لهجوم وشيك بعد أن قلل من أهميتها استراتيجيًا

أخبار ليبيا24

وجه آمر سلاح المدفعية في قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق، العقيد فرج اخليل تهديدًا جديدًا إلى أهالي مدينة سرت ووصفهم بـ”الرعاع” ومن يقف في صفهم بـ”القرامطة”، ملمحًا إلى حرب وشيكة في سرت بعد أن كان قلل من أهميتها الاستراتيجية عقب طردهم منها من قبل القوات المسلحة.

وقال المدعو اخليل وهو يمثل جهة عسكرية من مدينة مصراتة على صفحته على “فيسبوك” موجهًا حديثه لأهالي سرت :”اللي جايينكم يا عرب سرت ويا قرامطة الدواعش ما صمدوا أمامهم بسياراتهم المفخخة بتصمدوا أنتم يا رعاع لموا دبشكم فيسع بسرعة”.

وأضاف آمر سلاح المدفعية :”العدو – القوات المسلحة – أدرك خطورة الهجوم على سرت ومنها التقدم إلى قطع خطوط إمداده وأدرك أن القوات المتواجدة على تخوم سرت من مصراتة ذات بأس في القتال وهي القوة الحقيقيه لمصراتة التي لم تتوجه إلى محاور طرابلس من قبل ويدرك معنى إدا تحركت قوات مصراتة لهدف معين حتما ستنال منه”.

وأشار اخليل إلى أن :”العدو سحب الأغلبية من وحداته جنوب طرابلس إلى سرت والتي يعول عليها في القتال وعلقنا سابقا أن قوات العدو المتواجدة بالوشكة هشة ولا يمكنها مقاومة قوات مصراتة مطلقا وبدليل الهزائم التي منيت بها في حرب أبوقرين في ذلك الهجوم لقوات مصراتة ولو توافرت الذخيرة بشكل كبير لكانت متواجدة ما بعد سرت”.

وذكر “العدو حاليا يدرك أن معركة سرت أهم من معركة طرابلس بكثير، لأن هناك فرق في حجم وتنظيم القوة لدى قواتنا واختلاف الموازين، وسيحاول الاستماتة في الدفاع عن مدينة سرت ولكن سينتهي هو ومن معه لأسباب منها أن قوات مدينة مصراتة تعتبر أكثر حنكة وشجاعة وخبرت معارك سرت جيدا سواء في الأرض المفتوحة أو داخل المدينة حتى يكاد أصغر مقاتل يصف أزقة وطرق ومحاور سرت نظرا لتكرار التحرير أكثر من مرة”.

وأفاد المدعو اخليل :”أعتقد أن طيران العدو سيتغيب عن هذه الحرب أو يقل بحجم كبير جدا لوجود مضادات تستطيع إسقاط طائراته”.

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