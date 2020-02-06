مدير شؤون الشرق الاوسط بالخارجية الألمانية لـ المشير حفتر: نرحب بإنطلاق محادثات “5 + 5” العسكرية في جنيف

ليبيا – إجتمع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أمس الأربعاء مع مدير شؤون الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الألمانية وسفير المانيا السابق في ليبيا كريستيان بوك في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بمنطقة الرجمة في بنغازي.

السفير الألماني الحالي لدى ليبيا اوليفر أوكزا قال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إن إجتماع عمل جمعه مع المشير حفتر بحضور بعثة الاتحاد الاوروبي في ليبيا‎ وكريستيان باك المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية.

وأشار إلى تقديمهم إحاطة عن التقدم المحرز في عملية برلين، مبدياً ترحيبهم بإنطلاق محادثات “5 + 5” العسكرية في جنيف.

كما أكد مدير شؤون الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الألمانية بوك خلال الإجتماع على ضرورة المشاركة البناءة من قبل جميع الأطراف.

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