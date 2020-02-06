معالي وزير الصّحة يتفقّد الإجراءات الوقائيّة بمنفذ إمساعد لمنع تسلّل فايروس “كورونا”

إمساعد 06 فبراير 2020(وال)- تفقّد معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، صباح الأمس الأربعاء، منفذ إمساعد الحدودي مع مصر، للوقوف على الإجراءات الاحترازية، لمنع فايروس “كورونا “من التسلّل إلى ليبيا.

هذا و كان برفقة معالي وزير الصحة أثناء الزيارة الميدانية، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة السيد نوري الفسي، ومدير مكتب وزير الصحة السيد طارق نوح، ومدير العلاقات العامة بالوزارة السيد عبدالله البراني، بالإضافة إلى حضور رئيس غرفة عمليات الطوارئ بالوزارة السيد إبراهيم اليتيمي، وعضو التفتيش والمتابعة بالوزارة محمد جلهوم .

و تم خلال الزيارة تسليم أجهزة الكشف الحراري إلى مركز الحجر الصحي إمساعد، وافتتاح وحدة للكشف على فيروس “كورونا”، ضمن إجراءات مشددة في ليبيا، والتي تتخذها وزارة الصحة في محاولة لمنع تسلل فيروس “كورونا” من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية .

وعلى هامش الزيارة، أجرى معالي وزير الصحة، اجتماعا موسعا، ضم فيه مدير منفذ إمساعد، ومدير أمن إمساعد، و مدير إدارة الخدمات الصحية إمساعد، ومدير مستشفى إمساعد، لوضع خطة عمل بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المتخصصة والمعنية بالمنفذ الحدودي؛ لتسهيل إجراءات الفحص الحراري للقادمين ، فضلاً عن توحيد الإجراءات في حال الاشتباه بإصابة أي شخص، وفقاً لتطورات انتشار المرض عالمياً.

و اطّلع معاليه، على القائمين بالحجر الصحي في المنفذ، و على الإجراءات الوقائية المتخذة؛ لمنع انتقال عدوى فايروس “كورونا ” المستجد «ncov- 2019»، ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية.

وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع، على توافر المستلزمات الطبية والأقنعة الوقائية وتطبيق معايير مكافحة العدوى، وآلية التعامل مع الحالات المشتبه فيها مع توفير غرف للعزل، ورفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول، والالتزام ، بمراقبة الوضع الوبائي من خلال تنشيط الترصد الوبائي داخل المستشفيات، ونشر وتوزيع المخطوطات الخاصة بمرض “كورونا ” المستجد لتعميمها على أماكن الخدمة بالمنفذ .

كما شدّد معاليه على أهمية التثقيف الصحي في نشر الوعي لدى المواطنين، بنشر تعريف الفيروس بجميع العيادات، و المستشفيات، والتنبيه بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه بالفايروس ، وإحالتها إلى أقرب مستشفى وذلك بالتنسيق مع فروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالبلديات.

وأشاد وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، خلال الزيارة بمجهودات القائمين علي المنفذ، و بما يقومون به، من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية الشاملة، وتفعيل جهاز القياس الحراري لضمان سير العمل، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة والصالح العام .

وأشار إلى أن خطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة تشمل محاور عدة، منها رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية).

وأوضح إلى أنه سيتم تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التي ظهرت بها إصابات، مع كتابة البيانات كاملة ويتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض والمستشفيات التي يتبع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول.

و لفت إلى إن الهدف من الزيارة التي أجريت، هو الوقوف على سير العمل بالحجر الصحي بالمنافذ الدولية، و الإطلاع عن قرب على ما يقدمه من خدمات ومدى تطبيق الإجراءات الصحية الدولية بالحجر الصحي، داخل المنافذ على الأشخاص المسافرين ومتابعة وإجراءات السلامة الصحية . (وال _ إمساعد) ف و

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