تقارير استهداف الكلية العسكرية على طاولة اجتماعات عدل الوفاق

عقدت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، التابعة لوزارة العدل بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، اجتماعها الثامن عشر، لمناقشة عدد من المواضيع والوقائع التي شملت استهداف المدنيين في عدد من الأماكن بطرابلس، وأسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى.

كما تم خلال الاجتماع، متابعة تقارير الرصد حول استهداف الكلية العسكرية والمحالة إليها من وزارة الداخلية وفريق الرصد التابع لوزارة العدل، كما نظرت اللجنة في عدد من التقارير الدولية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وأبدت عدداً من الملاحظات حولها وكذلك شكاوى من بعض المواطنين حول انتهاكات وتهديدات تعرضوا لها.

انتهى الاجتماع الى ضرورة الإسراع في الانتهاء من كتابة التقارير الثالث الذي تعكف اللجنة على إعداده حاليا.