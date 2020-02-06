لجنة «حقوق الإنسان» تتلقى تقارير حول قصف الكلية العسكرية

قالت وزارة العدل بحكومة الوفاق إن «اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان تلقت تقارير رصد حول واقعة استهداف الكلية العسكرية من وزارتي الداخلية والعدل».

وفي 4 يناير الماضي تعرضت الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس إلى قصف جوي أسفر عن مقتل 32 طالبا وإصابة 31 آخرين، وفق أحدث إحصائية.

وناقشت اللجنة «وقائع استهداف المدنيين في عدد من الأماكن بالعاصمة طرابلس، وأدت إلى سقوط ضحايا وجرحى»، حسب بيان الوزارة، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وكانت آخر تلك الحوادث سقوط قذيفة على منطقة هضبة البدري، مساء الأربعاء، التي أودت بحياة مواطن، فضلا عن إصابة آخرين، حسب تصريح المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي.

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كما نظرت اللجنة في عدد من التقارير الدولية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، مبدية عددا من الملاحظات حولها، وكذلك شكاوى مواطنين حول انتهاكات وتهديدات تعرضوا لها، ثم انتهى الاجتماع بالإشارة إلى «ضرورة الإسراع في الانتهاء من كتابة التقرير الثالث الذي تعكف اللجنة على إعداده حاليا».

وسبق أن قدمت اللجنة تقريرين بشأن الانتهاكات التي وقعت منذ بدء «حرب العاصمة» في 4 أبريل الماضي، إذ صدر الثاني في 31 ديسمبر الماضي، وتناول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الحرب خلال خلال الفترة من 17 أكتوبر حتى 12 ديسمبر العام الماضي، كما يشمل «تحديثا لما رصد خلال التقرير الأول الذي صدر في 12 ديسمبر، عن الفترة من 4 أبريل وحتى 16 أكتوبر».

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