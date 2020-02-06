مديرية أمن بنغازي تعدم 27 ألف لتر خمور

العنوان_بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي إعدام أكثر من 27 ألف لتر من الخمور، فيما وصفتها بواحدة من أقوى الضربات التي يوجهها قسم شرطة النجدة ضد أوكار صناعة الخمور وسائر المواد المُسكرة.

وأشارت المديرية، في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن “معلومات أكدت قيام أشخاص مقيمين بدائرة منطقة الماجوري تخصص نشاطهم غير المشروع فى التصنيع والإتجار المواد المُسكرة وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بالمدينة”.

وأضافت مديرية أمن بنغازي، في إيجازها الصحفي، أنه “أمكن رصد هؤلاء الأشخاص والوقوف على مظاهر نشاطهم غير المشروع”.