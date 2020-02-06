وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية يطلع على سير العمل بمركز بنغازي لتأهيل المعاقين

أخبار ليبيا24 زار وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية عيسى العيساوي صباح الأربعاء مركز بنغازي لتأهيل وإعادة تأهيل المعاقين للاطلاع على سير العمل و الأعمال الجارية والصيانات بورشة الأطراف الصناعية الملحقة بالمركز. وأبدى العيساوي بعض الملاحظات والتوجيهات التي من شأنها تحسين العمل وتقديم الخدمات الأفضل. وعقد كيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية اجتماعًا تقابليًا بمقر […]
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