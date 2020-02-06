تفاصيل احتجاز إيطاليا لسفينة بتهمة تهريب أسلحة لليبيا

احتجزت السلطات الأمنية الإيطالية، اليوم الخميس، سفينة الشحن “بنا” في ميناء جنوة – إيطاليا، بعد الاشتباه في تورطها بعمليات تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا.

وأكدت مصادر إيطالية، أنه جاري التحقيق مع قائد السفينة -التي تحمل العلم اللبناني-والتي توقفت في ميناء جنوة الايطالي بسبب عطل لغرض الصيانة إلى أن خرج الضابط الثالث بالسفينة والبالغ ” 25 عام ” طالبا اللجوء في ايطاليا والحماية، كاشفا أن لديه معلومات وفيديو عن تهريب أسلحة ودبابات وآليات على متن السفينة من تركيا إلى ليبيا.

وبحسب التحقيقات الأولية، فأن قائد السفينة تعمد الاختفاء عن أجهزة التتبع الملاحي ما يؤكد بحسب المدعي العام الايطالي “ماركو زوكو” أن هناك شيء مريب تحمله السفينة، حيث تم توجيه تهمة الإتجار غير المشروع بالسلاح لقبطان السفينة.