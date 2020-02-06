الجيش يشن غارات على تجمعات إرهابية في درنة

شنت مقاتلات الجيش الوطني ضربات جوية، اليوم الخميس، على مواقع بمدينة درنة، بعد رصد تجمّع عدد من الإرهابيين واختبائهم داخلها.

وعلى الفور أعلنت غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الوطني تأهبها بمداخل المدينة ومخارجها، وسيّرت دورياتها داخل المدينة.

ونقلت صحيفة “العين الإخبارية” عن مصادر عسكرية قولها إن “الغارات التي نفذها الجيش تأتي ردا على محاولة المليشيات الإرهابية ترويع المواطنين بالمدينة”.

وأكد ذات المصدر خلال حديثه للصحيفة أن “الأجهزة الأمنية وقوات الجيش الوطني أغلقت جميع مداخل مدينة درنة ومخارجها قبيل الغارات الجوية بدقائق”.

وفي ذات السياق، صرح مصدر من داخل غرفة عمليات عمر المختار لـ”العين الإخبارية” أن الجيش الوطني سيتعامل بصورة قانونية مع الإرهابيين الذين يُسلّومون أنفسهم ولن يتعرضوا لأي اعتداءات.

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