هاتفيا.. خارجية النواب تبحث مع السفارة الأمريكية ملف الموانئ النفطية

أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اتصالا هاتفيا، مع القائم بإعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جاشوا هاريس، لتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال الاتصال مناقشة التطورات السياسية الليبية الأخيرة، ونتائج مؤتمر برلين بالإضافة لسبل تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث اتفق الطرفان على ضرورة العمل لوقف التدخلات الخارجية ومعالجة الأسباب التي أدت إلى إغلاق حقول وموانئ تصدير النفط وذلك من خلال دعم الحوار الاقتصادي وتحقيق التوزيع العادل لإيرادات النفط ومراقبة إنفاقها بشفافية وعدالة.

من جانبه أكد العقوري، على عمق العلاقات بين البلدين، مجددا شكره للمجهودات الأمريكية لدعم استقرار ليبيا وتقديره للمساعدات التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية في المجال الإنساني والتنموي، آملا أن تستفيد ليبيا من الخبرات الأمريكية لبناء مؤسسات البلاد.