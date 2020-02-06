العقوري وهاريس يبحثان هاتفيا التطورات السياسية والعلاقات بين البلدين

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جاشوا هاريس، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها التطورات السياسية الأخيرة ونتائج مؤتمر برلين وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

الطرفان اتفقا خلال اتصال هاتفي على ضرورة العمل لوقف التدخلات الخارجية ومعالجة الأسباب التي أدت إلى إغلاق حقول وموانئ النفط، وذلك من خلال دعم الحوار الاقتصادي وتحقيق التوزيع العادل لإيرادات النفط ومراقبة إنفاقها بشفافية وعدالة.

العقوري أشاد بالجهود الأمريكية لدعم استقرار ليبيا، معربا عن أمله في الاستفادة من الخبرات الأمريكية لبناء مؤسسات الدولة.

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