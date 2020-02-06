وسائل إعلام فرنسية تؤكد تعرض السراج للتفتيش في باريس

أكد موقع “أفريكا إنتلجنس” الفرنسي، تعرض رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لعملية تفتيش واسعة النطاق في مطار “رواسي شارل ديجول الفرنسي” في 31 يناير الماضي.

وفي تقرير نشره الموقع بعنوان “السراج تحصل على تفتيش بالفرشاة في باريس”، أكد الموقع أن السراج كان يتنقل هناك” ترانزيت” في طريقه إلى جهة أخرى، بعد مغادرته من برازافيل، حيث شارك في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى المعنية بليبيا، حيث خضع خلال مروره بعمليات الفحص الأمني الخاصة بالمطار، على الرغم من اعتراض مرافقيه.

يأتي هذا فيما كانت القنصلية الليبية العامة بمرسيليا، قد نفت الأحد الماضي، ما تداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، للتفتيش بمطار باريس خلال عودته من الكونغو.