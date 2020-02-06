«داخلية الوفاق» و«الهجرة الدولية» تبحثان إنشاء نقاط الإنزال

قالت وزارة الداخلية إن مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد محمد النويصري بحث صباح الخميس مع مسؤول شؤون الهجرة وإدارة الحدود بالمنظمة الدولية للهجرة جورج ألبو، تفعيل وإنشاء نقاط الإنزال وفق الخطة الموضوعة من قبل الإدارة.

وأضافت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن اللقاء الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون الدولي بطرابلس بحث «سبل التعاون المشترك بين الإدارة العامة لأمن السواحل والمنظمة الدولية للهجرة». كما ناقش النويصري والمسؤول الدولي «التدريب لبناء قدرات كوادر أمن السواحل في عدة مجالات، وآلية عمل المنظومة الخاصة بالمهاجرين».

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وفي أبريل 2017 ، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة خطة عمل لليبيا مدتها ثلاث سنوات، تتضمن هدفين رئيسيين، أولهما تقديم المساعدة الإنسانية القائمة على الأدلة والحماية لكل من الليبيين النازحين والمهاجرين، والآخر يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المجتمعات الليبية، وبناء القدرات الليبية في مجال إدارة الهجرة. وخصصت المنظمة من أجل تحقيق أهدافها في ليبيا مبلغا يقدر بنحو 180 مليون دولار.

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