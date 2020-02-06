ليبيا على طاولة القمة الأفريقية الـ33

يعقد المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، اجتماعات الدورة الـ36 في العاصمة الإثيوبية وذلك تمهيداً للقمة الـ33 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي من المقرر أن تلتئم يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تبحث القمة 5 ملفات رئيسية بينها ملف الأزمة الليبية وتداعياتها على المنطقة بشكل عام وأفريقيا بشكل خاص، إضافة إلى وقف الصراعات ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، والتجارة الحرة الأفريقية، وأخيرا ملف انتخاب 10 أعضاء بمجلس السلم والأمن.

وسيبحث المجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي اليوم “مشروع جدول الأعمال والمقررات والإعلانات المنبثقة عن اجتماع أعضاء لجنة الممثلين الدائمين الذي انعقد يومي 21 و22 يناير الماضي”.

ويرى مراقبون أنه ومع تدخل القوى العالمية الكبرى في شؤون ليبيا الداخلية بشكل لافت، وجد الاتحاد الأفريقي نفسه مستبعدا من المبادرات التي تهدف إلى إنهاء الأزمة الراهنة بالبلاد، ولعل أحدث علامة على فقدان نفوذ أفريقيا في ليبيا، جاءت خلال النشاط الدبلوماسي رفيع المستوى في موسكو وبرلين لإنهاء النزاع.

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