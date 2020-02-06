المستشار بوشناف يطلع على سير العمل الأمني في مدينة سرت

ليبيا – عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف أمس الأربعاء بمكتبه في ديوان وزارة الداخلية اجتماعاً بمدير مديرية أمن سرت.

الوزير إطلع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على سير العمل الأمني في سرت وعمل مديرية الأمن بالتعاون مع الإدارة العامة للبحث الجنائي على تأمين المدينة وسكانها إضافة إلى حماية ظهر القوات المسلحة.

وأشاد المستشار بوشناف باستتباب الأمن وعدم وجود أية خروقات أمنية في المدينة، مؤكداً على ضرورة تأمين المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة وضمان أعلى درجات تطبيق معايير حقوق الإنسان والعمل بأوامر النيابة العامة.

كما ناقش الاجتماع أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المديرية حيث تهد وزير الداخلية أنه سيقدم كافة الدعم لهذه المديرية بما يكفل تقديم العمل الأمني الأمثل وإنجاح الخطة الأمنية المشتركة لتأمين المدينة.

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