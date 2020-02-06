الأزمة الليبية محور محادثات وزراء خارجية إيطاليا وروسيا في روما

ليبيا – أعلن السفير الإيطالي في موسكو باسكوالي تيراتشيانو أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو و نظيره الروسي سيرجي لافروف سيناقشان الأزمات العالمية بما في ذلك الصراع في ليبيا كجزء من الاجتماع الثنائي 2 + 2 المقرر عقده هذا الشهر في العاصمة الإيطالية روما.

تيراشيانو وفي تصريحات صحفية نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الخميس قال :” في المقام الأول سيعقد اجتماعان على المستوى الثنائي يليها محادثات رباعية في إطار 2+2 وزراء الخارجية والدفاع ستشمل هذه الاجتماعات محادثات بين لافروف ودي مايو”.

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