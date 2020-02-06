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امغيب: ممثلي مجلس الدولة في حوار جنيف يمثلون تيار الإسلام السياسي فقط

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن مجلس النواب لم يختار لغاية هذه اللحظة أي شخصية لتمثله في حوار جنيف بل تم وضع شروط ومطالب واضحة إذا تم تنفيذها من قبل البعثة الأممية سيتم إختيار المجموعة الممثلة للبرلمان داخل القبة ومن ثم إحالتها عن طريق رئيس مجلس النواب للبعثة.

امغيب نوّه في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه ليس هناك أي أسماء للنواب مطروحة لغاية اللحظة، مشيراً إلى وجود تسريبات تفيد ببدء تواصل البعثة مع النواب كل على حدا كنوع من شق الصف ولمحاولة فرض الأمر الواقع على النواب.

وإستطرد حديثه”ثقتنا في النواب بالتيار الوطني الموجود داخل المجلس أنهم سيرفضون هذه المكالمات من البعثة وسوف يمتثلون لما أقروه و سيحترمون هذا القرار الصادر وهو تلبية المطالب الـ5 لاختيار أعضاء مجلس النواب من داخل المجلس وأن يتم إحالة قائمة الـ 14 المستقلين الذين لا نعلم معيار اختيارهم”.

ولفت إلى أنهم طالبوا بتحديد مهمة لجان الحوار التي ستجتمع في جنيف وأن لا يتم إقرار أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب وعدم مساواة عدد ممثلين مجلس النواب بممثلي مجلس الدولة الذين لا يمثلون إلا تيار الإسلام السياسي فقط وفقاً لقوله.

كما أعرب عن عدم ثقته بالبعثة الأممية خاصة بعد التجارب السابقة لها في ليبيا والتي أثبتت محاولتها تمرير سياسة معينة على مجلس النواب و الشعب الليبي، لافتاً إلى أنه في حال كانت البعثة صادقة في التوجه وتريد حل المشكلة الليبية بشفافية عليها توضيح عمل اللجان والرد على الشروط التي بعثها مجلس النواب.

وأردف”أؤكد على أن الأمم المتحدة في الحوار الذي دعت له بهذه التشكيلة المريبة وغير الواضحة والمجحفة لمجلس النواب لن تكون إلا إستنساخ للصخيرات والبحث عن عميل جديد يكمل ما يقوم به السراج من ناحية ثروات الشعب الليبي و العبث و التفريط فيما تبقى من سيادة دولتنا وإنهاء الجهود التي يقوم بها الجيش وهذا ما نتوقعه من الحوار ولا أتوقع كثر من ذلك”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • يجب ان يقوم البرلمان بانشاء مجلس دولة تابع له من اعضاء المؤتمر العام السابق الداعمين للجيش الوطنى والغاء مجلس الدولة العثمانية اتعلموا كيف تتعاملوا مع صهاينة الاخوان الهجوم خير وسيلة للدفاع وبعد انشاء المجلس الزموا سلامة باختيار نصف اعضاء مجلس الدولة منهم مع نواب البرلمان ليصبح العدد 20 نصف لجنة الاربعين لعلى بابا الشهير بسلامة مع اختيار تسع شخصيات عامة بواسطة البرلمان موزعة على ثلاث اقاليم واذا كان سلامة مش عاجبه يشرب من البحر

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