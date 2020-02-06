طلاب هندسة طرابلس يوجهون هذه الرسالة لرئيس الجامعة

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة نسبت لمجموعة من طلاب كلية الهندسة بجامعة طرابلس، موجهة إلى رئيس جامعة طرابلس نبيل النطاح، يطالبونه خلالها بالعمل على رفع كفاءة هيئة التدريس بالكلية.

وجاء في نص الرسالة “السلام على من أحب الوطن،، وأنت ممن يحبون الوطن ،،وبعد ،،.. وأنت في مكتبك، ما عليك إلا أن تنظر من النافذة باتجاه اليسار سترى منزل من دورين مكتظ بطلبة كلية الهندسة ولا (ينقص) المبني إلا لافته يكتب عليها كلية الهندسة، وإذا تمعنت في النظر أكثر سترى منزل أخر يمكن أيضا كتابة لافته عليه كلية الهندسة القاطع (ب). يا سيادة رئيس الجامعة.. مطالب بصفتك الاعتبارية والعلمية بوضع حد لاستهتار أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة، فمن الغير معقول أن يلتحق كافة (وأكرر للتأكيد) كافة طلبة كلية الهندسة بمختلف تخصصاتهم ومراحلهم بدورات تعليمية (دروس خصوصية) في معظم المواد نتيجة لعدم قدرة (الأساتذة) على إيصال المعلومة للطالب، إذا كان عدد الطلبة الذين يذهبون للدورات بسيط أو حتي نصف عدد طلبة كلية الهندسة لقلنا طبيعيا أن تختلف درجة الاستيعاب والحالة الذهنية بين الطلاب ، وعليك وعليهم أن تضع نصب عينيك بأن كلية الهندسة لا تقبل إلا المعدلات العالية والعالية جدا، وهذا ما يعني بأن طلبتها ما بين الجيد جدا والممتاز. (أصلاً) كيف يقبل عضو هيئة التدريس على نفسه أن يذهب طالب واحد لأستاذ غيره وأغلبهم يحملون درجة البكالوريوس يا دكتور ؟!! ولكم في (الريقا) نموذجاً ..!!الأستاذ الذي يحترم نفسه ومهنته يخجل ويستحي من طلبته الذين يتلقون دروات أو دروس خصوصية في نفس مقرراته ومنهجه. أليس الأجد بالجامعة تعيين اساتذة أكثر قدرة وأكثر كفاءة وليكن هؤلاء الاساتذة ممن يحل محلهم طالما هم الأجدر بالتدريس”، بحسب تعبيرهم.