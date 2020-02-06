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طلاب هندسة طرابلس يوجهون هذه الرسالة لرئيس الجامعة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة نسبت لمجموعة من طلاب كلية الهندسة بجامعة طرابلس، موجهة إلى رئيس جامعة طرابلس نبيل النطاح، يطالبونه خلالها بالعمل على رفع كفاءة هيئة التدريس بالكلية.

وجاء في نص الرسالة “السلام على من أحب الوطن،، وأنت ممن يحبون الوطن ،،وبعد ،،.. وأنت في مكتبك، ما عليك إلا أن تنظر من النافذة باتجاه اليسار سترى منزل من دورين مكتظ بطلبة كلية الهندسة ولا (ينقص) المبني إلا لافته يكتب عليها كلية الهندسة، وإذا تمعنت في النظر أكثر سترى منزل أخر يمكن أيضا كتابة لافته عليه كلية الهندسة القاطع (ب). يا سيادة رئيس الجامعة.. مطالب بصفتك الاعتبارية والعلمية بوضع حد لاستهتار أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة، فمن الغير معقول أن يلتحق كافة (وأكرر للتأكيد) كافة طلبة كلية الهندسة بمختلف تخصصاتهم ومراحلهم بدورات تعليمية (دروس خصوصية) في معظم المواد نتيجة لعدم قدرة (الأساتذة) على إيصال المعلومة للطالب، إذا كان عدد الطلبة الذين يذهبون للدورات بسيط أو حتي نصف عدد طلبة كلية الهندسة لقلنا طبيعيا أن تختلف درجة الاستيعاب والحالة الذهنية بين الطلاب ، وعليك وعليهم أن تضع نصب عينيك بأن كلية الهندسة لا تقبل إلا المعدلات العالية والعالية جدا، وهذا ما يعني بأن طلبتها ما بين الجيد جدا والممتاز. (أصلاً) كيف يقبل عضو هيئة التدريس على نفسه أن يذهب طالب واحد لأستاذ غيره وأغلبهم يحملون درجة البكالوريوس يا دكتور ؟!! ولكم في (الريقا) نموذجاً ..!!الأستاذ الذي يحترم نفسه ومهنته يخجل ويستحي من طلبته الذين يتلقون دروات أو دروس خصوصية في نفس مقرراته ومنهجه. أليس الأجد بالجامعة تعيين اساتذة أكثر قدرة وأكثر كفاءة وليكن هؤلاء الاساتذة ممن يحل محلهم طالما هم الأجدر بالتدريس”، بحسب تعبيرهم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • ونطق الشجعان والاذكياء بالحقيقة. يا أبنائي الطلبة : الجامعات الليبية منذ عام 1990م بدأ النظام القذافي يملأها بأساتذة جهلة يحملون شهادات مزورة ، او من هياكل تعليمية خاصة وتجارية في البلاد العربية وغير العربية. وذلك في جميع التخصصات. واستمر الحال بعد التحول السياسي في 2011م.
    ومارس العاملون في ( مكتب الجودة ) وخاصة من سماسرة الدعارة العلمية من الدكاترة الخمارين واللقاقين لحكومة معمر ومن جاء بعده. دكاترة تعطيه سكرة باهية يبيع العلم وليبيا والحق.
    الآن ، لا أستغرب اذا قال شخص ( أن 90% ) من اساتذة الجامعة لا يجيدون حتى الاملاء.
    ولكن هناك حقيقة يلزم ذكرها ومؤلمة وهي ( أن القبلية المتغلغلة في أذهان الحمير ) تجعل الناس في اي موقع وباي مستوى تعليمي لا يعرفون حقا ولا باطلا ، ولا حلالا ولا حراما … بل يعتبرون كل شيء تبادل خدمات ومنافع …. وحكّلي جلدي نحكلك جلدك. ويأتي اساتذة الجامعة في الصف الاول.
    اساتذة جامعة مؤهلين جيدا يوافقون على تعيين حمير وبغول أساتذة في الجامعات.
    ومسكين من ينتمي الى أقلية ، وليس عنده قبيلة تحميه.
    والجامعات الآن صارت تخرج أميين.
    والدروس الخاصة بدأت بكليات الطب ، ثم انتقلت الى اقسام اللغة الانجليزية ، ثم الى الثانويات ، ثم الى بقية الكليات ، وهي الآن بدأت تدخل الابتدائي.
    واليوم صارت الدروس الخصوصية ظاهرة خراب للوطن كما حدث ويحدث الآن في مصر.
    ويا مريم ما جابوك عرب.

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  • الاساس الذي بنيت عليه الجامعات الليبية “والعربية عموما” لايؤهلها لتكون مؤسسات علمية وظيفتها الاساسية هي البحث العلمي لحل مشاكل المجتمع الذي يمولها واستنباط اليات وطرق للرفع من كفاءة المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. لكن تاتي الرياح بما لاتشتهي السفن.
    وضعت مسامير في الجامعات منذ نشأتها واكبر مسمار كان عندما الغيت استقلالية الجامعات.
    وزارد الطين بلة ارسال الطلبة للدراسات العليا الى مؤسسات يطلق عليها جامعات وصل حتى ارسال طلبة لتحضير الدكتوراه في السودان واليمن.
    لذلك، فا اعضاء كثر من هيئة التدريس ليسوا مؤهلين ليكونوا اساتذة جامعات اي غير مؤهلين لقيادة البحث العلمي لكن بعضهم مؤهل “للتلقين” اي تدريس المقررات.
    كلية الهندسة كانت واحدة من الكليات المميزة “ليس في ليبيا فقط بل في خارج اوروبا وامريكا الشمالية”.
    وزاد الطين بلة ايضا، التدخلات المختلفة وغياب التقييم المستمر وقبول ترفيع اساتذة كثر بمقالات جرائد وليس ابحاثا علمية رصينة ومفيدة.
    واسال اي استاذ هل قرا كتابا جديدا خلال الشهر الماضي او السنة الماضية لتعرف قدراته.
    وفي المقابل:
    ماذا قدم للاساتذة الجادين والحريصين على التعليم الجامعي والبحث العلمي.
    الجامعة ليست ساحة صراع قبلي او حزبي او سياسي بل هي ساحة تنافس للتقدم للاحسن وخدمة المجتمع الذي يمول الجامعة والمؤسسات البحثية.
    نتمنى ان يكن المستقبل احسن والا نرى ابناء الوطن من اساتذة وعلماء وخبراء يهاجرون منا الى بلاد تستفيد منهم.
    وللاسف فاننا نرى بعض دولنا تفخر بمن هاجر من ابناءها واصبح مبرزا واهملته حين كان بينهم.

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  • المصيبة أطلت برأسها مبكرا، ولم تكن البداية كما ذكرت.
    أختصر لك الحكاية فيما حصل معي بعد تفوقي وحصولي على الشهادة الثانوية الدينية بتقدير عام ممتاز. عام 1975-1976.
    يومها قابلت وكيل كلية من كليات جامعة قار يونس طالبا حق اختيار القسم ظانا ان ذلك من حقي نظرا لتفوقي.
    باختصار كان رد الوكيل: أنهم ليسوا معنيين بما قلت وأن المعايير العلمية لا تعنيهم.
    وعليه كان التخطيط مبكرا وممنهجا والنتائج حسبما ترى وتشاهد.
    ولنا فيما نعانيه من تدن مخز لكثير ممن ينتسبون لشريحة الأستاذ الجامعي خير سند لما دونت.

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