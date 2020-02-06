احتجاز السفينة” بانا “في إيطاليا بعد تورطها مع تركيا في نقل أسلحة إلى طرابلس

وجه المدعي العام الإيطالي ماركو زوكو تهمة الاتجار غير المشروع بالسلاح لقبطان السفينة اللبنانية بانا التي استخدمتها تركيا لنقل أسلحة إلى ميناء طرابلس في الثامن والعشرين من يناير الماضي.

وقالت صحيفة السيكولو الإيطالية إن السفينة بنا محتجزة في ميناء جنوة من قبل السلطات الإيطالية بعد الاشتباه بتهريبها أسلحة من تركيا إلى ليبيا وأن التحقيق جار مع قائدها .

وأشارت الصحيفة إلى أن السفينة توقفت في ميناء جنوة لغرض الصيانة، إلى أن خرج الضابط الثالث بالسفينة طالبا اللجوء في إيطاليا والحماية، قائلا إن لديه معلومات وفيديو عن تهريب أسلحة ودبابات وآليات على متن السفينة من تركيا إلى ليبيا.

وأظهر التحقيق تعمد السفينة الاختفاء عن أجهزة التتبع الملاحي، ما يؤكد بحسب المدعي العام الايطالي أن هناك شيئا مريبا تحمله السفينة .

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