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وزير تعليم الوفاق لـ السفير الإيطالي: حفتر غير ملتزم بوقف إطلاق النار ونحن الآن أكثر استعدادا لمواجهته

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث وزير تعليم الوفاق وعضو الرئاسي  محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الإرهابية وسرايا الدفاع عن بنغازي اليوم الخميس مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي تطورات الملف الليبي والقضايا المشتركة بين البلدين.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي للرئاسي لرؤية البلدين لما بعد مؤتمر برلين واجتماعات 5+5 بجنيف والحوار الاقتصادي وتسهيل منح القنصلية الإيطالية لتأشيرة الدخول خصوصا لجرحى مسلحي الوفاق والمرضى الليبيين.

ومن جهته، أكد عماري على عدم الامكانية للحديث عن العملية السياسية التي يعرقل تقدمها ويؤثر سلبا عليها الانقسام الحاصل في مجلس الأمن ما يعطي فرصة للدول الداعمة لما وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) للاستمرار في دعمه وهذا ما نراه منذ توقيع موسكو، على حد زعمه.

جانب من إجتماع عماري مع السفير الايطالي

 

ولفت إلى أهمية فتح الموانئ النفطية كشرط لإنجاح أي حوار اقتصادي، زاعماً أن ما يتم صرفه خارج الميزانية من الحكومة الليبية التي وصفها بـ”الموازية” ومن وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) يسبب إنهاكا للاقتصاد الوطني ويحمله مستقبلا تبعات مالية وقانونية.

وبخصوص الوضع الميداني، قال وزير تعليم الوفاق :” إن حفتر غير ملتزم بوقف إطلاق النار، ونحن أكثر الآن استعدادا لمواجهته ونعلم أنه غير جاد في أي عملية سياسية فهو لا يقبل إلا بالحل العسكري”.

ومن جانبه، أكد السفير الإيطالي بحسب إعلام الرئاسي على موقف بلاده على مواصلة العمل مع حكومة الوفاق وحرص بلاده على إنهاء الأعمال القتالية وتحقيق وقف لإطلاق النار يلتزم به الجميع وألا يزداد الوضع سوءا، موضحا الدور الإيطالي في العمل مع كل الدول لتقريب وجهات النظر المختلفة من أجل توحيد الجهود الدولية.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اى مواجه ياحمار للجيش الوطنى محسومة لصالحه فالمتغطى باردوغان عريان انظر الى ادلب الجيش العربى السورى يتقدم قرب الحدود التركية اما فى ليبيا فلو سألت اى محلل عسكرى سيقول ان الجيش الوطنى قادر على حسم المعركة تماما لعدة اسباب اولها انه يمتلك طائرات مقاتلة قادرة على الطيران خارج مدى منظومة الدفاع الجوى وتدميرها فى بداية المعركة بينما الطائرات المسيرة التركية ليس لها اى قيمة فى ظل وجود متظومات دفاع جوى متطورة لدى الجيش الوطنى ومن يسيطر على الجو تتحرك قواته للامام ولا يستطيع اردوغان ارسال اى مقاتلات لان المجال الجوى فى طريقها عبر اليونان ومصر مع الجيش الوطنى بخلاف قدرة الطائرات المصرية الاعتراضية على اسقاطها كما ان هناك تفوق بحرى للجيش الوطنى بدعم من مصر القوة السادسة عالميا بينما اى قطع حربية تركية لا تستطيع المرور عبر الممر البحرى لليونان او مصر وكل من تم نقلهم من المرتزقة والاسلحة تهريب فى طائرات وسفن مدنية واخره نانا اللبنانية المحتجزة حاليا فى ايطاليا وبهذا فالمعركة محسومة للجيش الوطنى وسيتم حتما استكمال التحرير ولكن بعد فضح ارهاب اردوغان ويكفى ان ثلاث دول كبرى داعمة للجيش الوطنى روسيا وفرنسا والصين اما امريكا وبريطانيا فلا تدعما احد وتتفرجا من بعيد حاليا فبريطانيا جونسون تكره اصلا الاخوان

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