مصرف شمال أفريقيا يُحذّر عملاءه من جرائم قرصنة

حذر مصرف شمال أفريقيا اليوم الخميس عملاءه مما يسمى بـ”التصيد الإلكتروني للبيانات” والتي أشار إلى أنها طريقة يقوم عبرها أشخاص مجهولون باستهداف بيانات ومعلومات العملاء المصرفية الحساسة وسرقتها.

ونوه المصرف إلى أن هذا النوع يعتبر من سرقات الهوية المعروفة التي تتم عبر شبكة الإنترنت حيث يستعين المخترق برسائل البريد الإلكتروني أو المواقع الإلكترونية المزيفة ويوهم فيها الزبون بأنها صفحة رسمية للمصرف.

ويقوم المُستهدِف عن طريقها بطلب إدخال معلومات الزبون البنكية أو البريدية الحساسة ومن ثم يقوم بسرقتها دون إشعار العميل بحدوث أي خطأ أو شيء مقلق.

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