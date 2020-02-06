

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 February, 2020

التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، اليوم الخميس، السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي غريمالدي”، وتناول اللقاء تطورات الملف الليبي.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن السفير الإيطالي، أكد على مواصلة بلاده العمل مع حكومة الوفاق وحرص بلاده على إنهاء الأعمال القتالية وتحقيق وقف لإطلاق النار يلتزم به الجميع وألا يزداد الوضع سوءا، موضحا الدور الإيطالي في العمل مع كل الدول لتقريب وجهات النظر المختلفة من أجل توحيد الجهود الدولية.

من جانبه، أكد زايد أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، أنه في ظل ما وصفه بالهجوم على العاصمة طرابلس ومحاصرتها، لا يمكن الحديث عن العملية السياسية.

ولفت زايد إلى أهمية فتح الموانئ النفطية كشرط لإنجاح أي حوار اقتصادي، مشيرا إلى أن ما يتم صرفه خارج الميزانية مما وصفها الحكومة الموازية يسبب إنهاكا للاقتصاد الوطني ويحمله مستقبلا تبعات مالية وقانونية.

وبخصوص الوضع الميداني قال زايد إن الجيش غير ملتزم بوقف إطلاق النار، مؤكدا أن قوات الوفاق الآن أكثر الآن استعدادا لمواجهة الجيش الذي اعتبر أنه غير جاد في أي عملية سياسية فهو لا يقبل إلا بالحل العسكري.

كما تطرق اللقاء لرؤية البلدين لما بعد مؤتمر برلين، واجتماعات 5+5 بجنيف والحوار الاقتصادي، وتسهيل منح القنصلية الإيطالية لتأشيرة الدخول خصوصا للجرحى والمرضى الليبيين.