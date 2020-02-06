«تعليم الوفاق»: خطة لعودة الدراسة في أبوسليم

استعرضت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، اليوم الخميس، خطة مراقبة تعليم أبوسليم، بشأن عودة الدراسة في البلدية، والصعوبات التي تواجهها.

وقال مراقب أبوسليم محمد الرايس إن الخطة تشمل عمل المدارس البعيدة عن مناطق الاشتباكات لفترتين دراسيتين، وتوفير الاحتياجات التي تتطلب ذلك، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى إعطاء الوزير المكلف محمد عماري زايد تعلمياته لكل المصالح والمراكز والإدارات التابعة للوزارة بتقديم كل التسهيلات والإمكانات لمراقبة أبوسليم؛ لتؤدي دورها.

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وفي 30 يناير الماضي، اعتمد وكيل الوزارة، عادل جمعة، مقترح توزيع طلاب أبوسليم على مدارس تابعة إلى بلديات سوق الجمعة وطرابلس المركز وحي الأندلس.

وكانت الوزارة قد قررت استمرار تأجيل الدراسة داخل بلدية أبوسليم، بسبب الاشتباكات الدائرة في أبوسليم، التي ألحقت الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، ما يمثل خطرا على سلامة الطلاب والعاملين في المدارس هناك.

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