الثني يلتقي أعضاء البرلمان عن المنطقة الغربية

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الخميس مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن مختلف الدوائر الانتخابية بمناطق غرب ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الثني بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مناقشة مختلف أوضاع بلديات مناطق غرب ليبيا وسير العمل بها ومشاريعها، إضافة إلى المشاريع المستهدف إنشاؤها في تلك المناطق والبلديات خلال العام الحالي.

كما ناقش الاجتماع سير العمل الأمني الراهن، ومستجدات الوضع على الساحة المحلية والدولية ووضع الحكومة الليبية الحالي.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أن يكون هناك لقاء شهري مماثل بحيث يتم تحديد جدول الأعمال والوزارات المستهدفة من الاجتماع والمتطلبات المراد تنفيذها.

وضم الاجتماع أعضاء مجلس النواب، ا الصادق محمد ادريس، وصباح جمعة، ومحمد الواعر، وأبو بكر الغزالي، وحسن الزرقاء، وعلي الصول، وعادل مولود، ومصباح ميلود، ومصباح البدوي، ومحمد الهادي، وسليمان الحراري، وعلي المجدوب، وبشير الأحمر، وعزالدين عبدالسلام، ومحمد الفيرس.

كما ضم الاجتماع عن مجلس وزراء الحكومة الليبية وزير الداخلية ابراهيم بوشناف، ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج، إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس الوزراء الطاهر محمد ، ومدير الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء صلاح ماضي، ومدير الإدارة الفنية والمشروعات المهندس إبراهيم دعباج.