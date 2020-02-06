“عمل الوفاق” تعتمد الملاك الوظيفي لصندوق التضامن

أصدر وزير العمل والتأهيل، الأربعاء، قرارا يقضي باعتماد الملاك الوظيفي لصندوق التضامن الاجتماعي بطرابلس.

وتم التطرق إلى الملاك الوظيفي خلال اجتماعات منتظمة ومتعاقبة بين خبراء إدارة الملاكات الوظيفية والمختصين بالصندوق وعلى ضوء البحث تم اعتماده.

يُشار إلى أن الاعتماد تم بالوظائف فقط فيما سيتم إحالة بيانات الموظفين المثبتين لاحقا ليتم اعتمادهم بالشكل النهائي.

وكانت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق قد اعتمدت منذ نحو 3 أيام الملاك الوظيفي للكليات والمعاهد التقنية العليا التابعة للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

وقالت الوزارة حينها إن ملاكات المعاهد المتوسطة ما تزال عند إدارة الملاكات والتنظيم الإداري للمراجعة والتجهيز على الرغم من الفترة الطويلة التي استغرقها إنهاء هذا الإجراء.

وأشارت وزارة العمل والتأهيل في بيانها إلى أنه من المتوقع إحالة هذه الملاكات إلى وزير العمل للاعتماد بداية الأسبوع القادم.

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