

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

06 February, 2020

أعرب بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزف بوريل عن تفاؤله الحذر بشأن قرب توافق المؤسسات الأوروبية على شكل وآليات وطرق مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر توريد السلاح لليبيا.

وبحسب آكي قال بوريل “قد يتوصل ممثلو الدول للاتفاق على عملية دائمة أو ربما مؤقتة، وقد يتفقون على مواصلة الحوار”

وألمح بيتر ستانو أن العملية المقبلة قد تكون “نسخة معدلة” من صوفيا، التي تم إقرارها عام 2015 وتعليق جزء من أنشطتها، خاصة البحرية منها، بعد ذلك بسبب اعتراض إيطاليا على نظامها التشغيلي.

ومن المنتظر أن يتبلور الأمر أكثر خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد المقرر في 17 الشهر الحالي في العاصمة البلجيكية.

ويذهب مسؤولو بعض الدول مثل النمسا إلى التشكيك بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي، مقترحين مراقبة جوية وبرية خاصة للحدود الجنوبية لليبيا.