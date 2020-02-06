بوشناف يتابع مع مدير أمن سرت العمل الأمني بالمدينة

اطلع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف أمس على سير العمل الأمني في مدينة سرت، والمشاكل التي تواجه عمل المديرية، وذلك خلال اجتماعه مع مدير أمن سرت، في ديوان الوزارة بمدينة بنغازي.

كما اطلع بوشناف على عمل مديرية الأمن بالتعاون مع الإدارة العامة للبحث الجنائي في تأمين المدينة وسكانها، إضافة إلى حماية ظهر القوات المسلحة، مشيدا باستتباب الأمن وعدم وجود أية خروقات أمنية في المدينة.

وزير الداخلية أكد العمل على تقديم كافة الدعم لمديرية أمن سرت بما يكفل تقديم العمل الأمني الأمثل، وإنجاح الخطة الأمنية المشتركة لتأمين المدينة.

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