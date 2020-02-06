هون تُحيي الذكرى 32 لرحيل العلامة عبدالله الهوني

أحيا القسم الثقافي ببيت هون الاجتماعي الذكرى الـ32 لرحيل العلامة والشيخ عبدالله كاجيجي الهوني والشهير بـ “عبدالله الهوني”.

وتضمنت الاحتفالية عديد الكلمات التي تستحضر مآثر الشيخ العلامة وما قدمه من مساهمات من أجل النهوض بالحركة العلمية والوقوف إلى جانب الباحثين عن العلم ودعمهم.

يشار إلى أن الشيخ عبدالله الهوني ولد في مصر عام 1938 وتدرج في التحصيل العلمي بدءا من حفظ القرآن ودراسة الثانوية وواصل تعليمه إلى أن تحصل على درجة الماجستير بمرتبة الشرف في اللغة العربية.

وكان لعبد الله الهوني دور في تأسيس قسم اللغة العربية بجامعة طرابلس وبقي يقدم ما لديه من خبرة في مجاله إلى أن توفي في الرابع من أبريل عام 1988.

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