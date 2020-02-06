الغرابلي: سلامة أوصل البلاد للنكسة الحالية خاصة بعد عقد مؤتمر برلين ومباحثات موسكو

ليبيا – قال رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل وعضو اللجنة التأسيسية لملتقى الزاوية الطاهر الغرابلي إن حدة الإشتباكات إنخفضت فلا يوجد وقف لإطلاق النار وهدنة بالمفهوم المطلق.

الغرابلي إتهم خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد ما أسماها “قوات حفتر ومليشياته” باستهداف المدنيين في كل مكان وإهتمامهم بمن يعمل لصالحهم فقط.

وأشار إلى أنه في القانون الدولي والإنساني قصف الأحياء السكنية والمدن يعتبر جريمة حرب من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الإنساني، لافتاً إلى أن الأوامر التي تعطى للعسكري تركز على عدم قصف المباني حتى في حال الإشتباكات لكن ما يفعله من وصفهم بـ”حفتر وعصابته” (القوات المسلحة الليبية وقائدها العام) ليس منظم أو مرتب حسب زعمه.

وتابع مضيفاً:” سلامة صرح أن الجميع اتفق على تحول هذه الهدنة لوقف النار وأعتقد أن هذا الكلام يسوق له المبعوث الأممي للإعلام فقط ليستمر الحوار والجلوس ليس إلا، حفتر لم يوقع إن كان يريد بالفعل هدنة و وقف للنار لكان بعث من العسكرين ذو الصفات وذات قيادة في المنطقة الشرقية، حفتر من بعثهم من العسكريين لا يستطيعون أن يدلوا بأصواتهم ويخرجون على وسائل الإعلام ليقولون كلمة مما يعني أنه يكسب الوقت فقط للجلوس على طاولة الحوار”.

كما إعتبر أن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة أوصل البلاد إلى نكسة خاصة بعد عقد مؤتمر برلين و مباحثات موسكو، مضيفاً:” وقعنا على وقف إطلاق النار ونتحمل حماية المدنيين ولكن من بداية الحرب قلنا لا للجلوس مع هذا المجرم”.

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