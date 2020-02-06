«تسييري سرت» يعلن تفاصيل الآلية الجديدة لتوزيع الوقود

أعلن المجلس التسييري سرت، اليوم الخميس، تفاصيل آلية العمل الجديدة الخاصة بتوزيع الوقود في المدينة، بإشراف لجنتي الأزمة والتواصل الاجتماعي في المجلس.

وسيمنح سائق السيارة بطاقة خاصة بتعبئة الوقود، يحدد فيها اسم ونوع السيارة، وتاريخ التعبئة، الأمر الذي يمنع الازدحام أمام المحطات، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى وضع آلية أخرى تنظم توزيع أسطوانات غاز الطهي في سرت عبر قنوات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وبالتنسيق مع مراقبة اقتصاد سرت، وفقا لنموذج أعدته اللجنة المكلفة بالمراقبة، وحسب مستودعات غاز الطهي، وعدد الشاحنات المحملة بالأسطوانات، وذلك برعاية لجنة الأزمة في سرت، وبالتعاون مع الجهات الأمنية وجهاز الحرس البلدي سرت.

اقرأ أيضا: «تسييري سرت» يبحث إعادة تنظيم توزيع الوقود وأسطوانات غاز الطهي

ولفت المجلس إلى اتخاذه تلك الإجراءات في إطار حل أزمة المحروقات في المدينة «رغم استقبال بعض الشاحنات المحملة بالوقود وأسطوانات غاز الطهي» خلال الأيام الماضية.

ويوم الجمعة الماضي، وصلت قافلة تضم سبع شاحنات محملة بمختلف أنواع الوقود إلى محطات توزيع الوقود المنتشرة في سرت وضواحيها، سعة كل منها 50 ألف لتر وقود «بنزين»

كما أعلنت لجنة الأزمة في المدينة، السبت الماضي، استقبال عدد من الشاحنات المحملة بأسطوانات غاز الطهي فى مختلف نقاط البيع بسرت وضواحي المدينة، مؤكدة أن شحنات الوقود والغاز تصل إلى المدينة تباعا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا