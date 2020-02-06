إدارة التوعية بمفوضية الانتخابات تبحث آليات التواصل لتنفيذ أنشطتها في كافة المدن

ناقشت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية للانتخابات خطة عملها للعام الحالي، وآليات التواصل لتنفيذ أنشطتها التوعوية، وذلك خلال اجتماع عقدته مع منسقي التوعية بمكاتب الإدارة الانتخابية في طرابلس.

ووفق المفوضية فإن الاجتماع تضمن استعراض خطة التوعية الانتخابية، وإمكانية الوصول إلى تنفيذها داخل المناطق والبلديات، كما تم عرض الجوانب المتعلقة باستمرار تنفيذ برنامج المفوضية للعام الماضي الهادف إلى اختيار سيدات متطوعات للانضمام إلى فعاليات التوعية الانتخابية في كافة المدن الليبية، إضافة إلى عقد سلسلة جلسات حوارية مع السيدات الفاعلات بالساحة الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني.

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