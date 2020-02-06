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إدارة التوعية بمفوضية الانتخابات تبحث آليات التواصل لتنفيذ أنشطتها في كافة المدن

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ناقشت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية للانتخابات خطة عملها للعام الحالي، وآليات التواصل لتنفيذ أنشطتها التوعوية، وذلك خلال اجتماع عقدته مع منسقي التوعية بمكاتب الإدارة الانتخابية في طرابلس.

ووفق المفوضية فإن الاجتماع تضمن استعراض خطة التوعية الانتخابية، وإمكانية الوصول إلى تنفيذها داخل المناطق والبلديات، كما تم عرض الجوانب المتعلقة باستمرار تنفيذ برنامج المفوضية للعام الماضي الهادف إلى اختيار سيدات متطوعات للانضمام إلى فعاليات التوعية الانتخابية في كافة المدن الليبية، إضافة إلى عقد سلسلة جلسات حوارية مع السيدات الفاعلات بالساحة الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • – موضوع الاختنابات – ومحاولة شراء الناس وامتلاك ما لا بمكن امتلاكه ختى بالصناديق الورقية – ووضوغ فاشل ومحاولة هروب ادارات وأشخاص من مسؤولياتهم واموال اقترفوها خصصت لتنفيذ مشاريع داخل البلديات وبعض الشركات الاستثمارية الحقيقية – أزى الان ار يوم. شيء ملموس عاى الارض سوى شر وجذب – وأحزاب متلاطمة –
    واو نرى اي مصداقية في صناديق ورقية سواء على الصعيد الدولي او العربي –
    فيجب الالتزام والتلاحم مع البلديات – وانشاء لجنات محاسبة قانونية لمعرفة الفاسدين ووضع خد نهاءي لأطماع الدول الاخرى – لتسيير العمل التنفيذي الداخلي الليبي وتنظيم العمل الخارجي – سواء الامني او الاداري .

    رد

  • – موضوع الاختنابات – ومحاولة شراء الناس وامتلاك ما لا بمكن امتلاكه حتى بالصناديق الورقية – ووضوغ فاشل ومحاولة هروب ادارات وأشخاص من مسؤولياتهم واموال اقترفوها خصصت لتنفيذ مشاريع داخل البلديات وبعض الشركات الاستثمارية الحقيقية – للدولة –
    – لم أزى الان يوم. شيء ملموس عاى الارض سوى شر وجذب – وأحزاب متلاطمة – واعتقالات وغش – وإضاعة الوقت والمال –
    – ولم نرى اي مصداقية في صناديق ورقية سواء على الصعيد الدولي او العربي –
    فيجب الالتزام والتلاحم مع البلديات – وانشاء لجنات محاسبة قانونية لمعرفة الفاسدين ووضع حد نهاءي لأطماع الدول الاخرى – لتسيير العمل التنفيذي الداخلي الليبي وتنظيم العمل الخارجي – سواء الامني او الاداري .
    والبرلمان – عبارة عن جسم سرطاني غير مرغوب فيه .

    رد