عقاب يبحث مع السفير الألماني مخرجات مؤتمر برلين

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة فوزي عقاب الخميس، مع السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” ونائبه “ديفيد غوديش” بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء بحث مخرجات مؤتمر برلين والجوانب العسكرية والاقتصادية والسياسية والإنسانية منه كما استعرض الجانبان الضمانات لنجاح تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بمؤتمر برلين والصعوبات والعراقيل التي تواجهها مخرجات المؤتمر.

كما تم التطرق للمسارات الثلاثة الرئيسية للمؤتمر وهي المسار العسكري المعروف بـ5+5 والمسار الاقتصادي والمسار السياسي المرتقب.

وجدد مجلس الدولة خلال اللقاء التأكيد على أن أي تقدم بالمسارات العسكرية والاقتصادية سينعكس إيجابا على المسار السياسي، وأن أي إخفاق سوف يهدد نجاح هذا المسار.

وحضر اللقاء كل من مقرر المجلس محمد أبوسنينة ورئيس اللجنة الإعلامية عبد الرحمن الشاطر ونائب رئيس اللجنة السياسية بشير الهوش.