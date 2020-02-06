

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

06 February, 2020

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وفد من الخارجية الألمانية، يضم كلا من مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستيان بوك، والسفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، ونائبه ديفيد غوديش، وحضر اللقاء ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، ومدير الإدارة الأوروبية بالخارجية الليبية حاجي دهان، وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج تحدث عن خروقات الهدنة التي اقترفها الجيش منذ مؤتمر برلين.

وقال السراج إن غياب الموقف الدولي الحازم يشجع الجيش على التنصل من الالتزام بمخرجات برلين، متهما إياه بإفساد كل المبادرات والمحاولات التي طرحت لتحقيق السلام، مضيفا أن استمرار هذه الانتهاكات قد تجعل المجلس الرئاسي يعيد النظر في المشاركة في أي حوار.

من جانبه أكد الوفد حرص ألمانيا على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، ومساعدة الشعب الليبي على اجتياز الأزمة الراهنة، والعمل مع حكومة الوفاق لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.