الثني يبحث أوضاع بلدية العربان مع وفد من الأعيان والمشائخ والحكماء فيها

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، وفدا من أعيان ومشائخ وحكماء بلدية العربان، بحضور مدير مكتبه ومدير الإدارة القانونية بديوان رئاسة مجلس الوزراء، ومدير إدارة المشروعات بالديوان.

وناقش الثني خلال الاجتماع مع الوفد أوضاع بلدية العربان وسير العمل بها، حيث أعرب الوفد عن استيائه الشديد من المجلس التسييري القائم حاليا، متقدمين بمقترح لتسمية مجلس تسييري جديد للبلدية، كما أبدى الوفد العديد من المطالبات التي تعنى بتوفير الخدمات في بلدية العربان، وتخصيص عدد من المشاريع الحكومية لها.

بدوره تعهد رئيس الحكومة عبد الله الثني بتوفير مطالب البلدية، كما أثنى الوفد على دور الحكومة الليبية ورئيسها الداعم للقوات المسلحة.

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