الخارجية الليبية تبحث مع وفد ألماني نتائج مؤتمر برلين

استقبل في مطار بنينا مدير الإدارة الأوربية بوزارة الخارجية بالحكومة الليبية عبدالحفيظ التاجوري ومدير مكتب وزارة الخارجية بنغازي عبدالسلام الرقيعي ورئيس الأركان الجوية بالقوات المسلحة صقر الجورشي وفد الماني رفيع المستوى برئاسة سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر اوفتشا ومدير مكتب المغرب العربي و لشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية كريستيان بوك.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء آخر المستجدات على الساحة الليبية ومخرجات مؤتمر برلين والخروقات التي قامت بها تركيا بإرسالها الإرهابيين والمرتزقة والذين أصبحوا على بعد اميال من الشواطئ الأوروبية، كما جرى التأكيد على أن أي اتفاق أو مبادرة لإحلال السلام في ليبيا لن تنجح مالم يشترط فيها وقف التدخل التركي وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها.

وأكد الجانب الليبي أن إيقاف الموانئ والحقول النفطية في ليبيا جاء بإرادة شعبية حيث أن الشعب الليبي يرفض أن تهدر مقدراته وأمواله على جلب المرتزقة والإرهابيين ودعمهم بالسلاح والعتاد.