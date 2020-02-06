الحبري: الحديث عن عدالة التوزيع «أسطوانة مشروخة»

قال محافظ المصرف المركزي في البيضاء، علي الحبري، إن «المصرف المركزي في طرابلس تجاوز في الإنفاق واستنفد كامل مقدرات الميزانية العامة 2019، وكأن الميزانية تخص طرابلس فقط وليس كامل التراب الليبي». ووصف الحديث عن عدالة توزيع النفقات والمساواة في توزيع الموارد بـ«الأسطوانة المشروخة»، مشيرا إلى أن «البيانات المالية الصادرة والواضحة تشير إلى عكس ذلك تماما».

وأشار في تقرير تحليلي للموارد والنفقات في العام 2019 إلى أن «الموارد زادت بسبب رسم العملة بأكثر من 20 مليار دينار». ورأى أن «وزارة المالية (الوفاق) تهيمن على كافة الميزانية العامة، متجاهلة أنها تخص كل الأجسام الإدارية على الأرض الليبية، وأن حل الانقسام السياسي مهما كانت فهي موقتة وستزول».

وأضاف «كان من الأجدى إنفاق 70% وترك النسبة المتعارف عليها 30% لإقليم برقة والمؤسسات التي يحتويها ويتضمنها دون تجاوز للشرعية الانتخابية بشكل لافت ومثير للاشمئزاز».

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ووفق بيانات المصرف المركزي في البيضاء، الصادرة في التقرير، فإن إجمالي النفقات في بنغازي تبلغ 10.7 مليار دولار بنسبة 19% من النفقات الفعلية في العام الماضي، بواقع 5.8 مليار دينار لبند المرتبات و4.9 مليار دينار لبند النفقات التسييرية.

وأوضحت بيانات المركزي في البيضاء أن وزارة المالية تدفع ملياري دينار كمرتبات للعاملين بالمنطقة الشرقية، بنسبة 7% من إجمالي المرتبات و4% من إجمالي الإنفاق.

ومن المقرر أن ترعى الأمم المتحدة في التاسع من فبراير المقبل اجتماعا اقتصاديا بين الأطراف الليبية، لبحث عدالة التوزيع ومشكلة غلق المؤسسات النفطية منذ التاسع من يناير الماضي.

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