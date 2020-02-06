رئيس الحكومة الليبية يبحث مع نواب المنطقة الغربية أوضاع بلدياتهم

التقى رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، عددا من أعضاء مجلس النواب عن مختلف الدوائر الانتخابية بالمنطقة الغربية.

اللقاء ناقش سير العمل الأمني الراهن ومستجدات الوضع على الساحة المحلية والدولية، ووضع الحكومة الليبية الحالي.

كما ناقش مختلف أوضاع بلديات مناطق غرب البلاد ومشاريعها وسير العمل بها، إضافة إلى المشاريع المستهدف إنشاؤها في تلك المناطق والبلديات خلال العام الحالي.

وفي الختام تم الاتفاق على أن يكون هناك لقاء شهري مماثل لتحديد جدول الأعمال والوزارات المستهدفة من الاجتماع والمتطلبات المراد تنفيذها.

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