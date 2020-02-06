العقوري يبحث مع هاريس تعزيز التعاون بين ليبيا وأميركا

ناقش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، جاشوا هاريس، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرزها التطورات السياسية الأخيرة ونتائج مؤتمر برلين وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

واتفق الطرفان على “ضرورة العمل لوقف التدخلات الخارجية ومعالجة الأسباب التي أدت إلى إغلاق حقول وموانئ تصدير النفط وذلك من خلال دعم الحوار الاقتصادي وتحقيق التوزيع العادل لإيرادات النفط ومراقبة إنفاقها بشفافية وعدالة”، بحسب ما ذكره مجلس النواب في بيان على موقعه الرسمي.

ومن جانبه، أثنى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على الدور الأمريكي في دعم تحقيق الاستقرار في ليبيا، فضلاً على مجهودات الوكالة الأمريكية للتنمية ودورها في المجالان التنموي والإنساني.

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