أمن السواحل يبحث مع الدولية للهجرة هذه الموضوعات

اجتمع مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد محمد النويصري مع مسؤول شؤون الهجرة وإدارة الحدود بالمنظمة الدولية للهجرة IOM “جورج ألبو”.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون الدولي بطرابلس بحث سبل التعاون المشترك بين الإدارة العامة لأمن السواحل والمنظمة الدولية للهجرة وتفعيل وإنشاء نقاط الإنزال وفق الخطة الموضوعة من قبل الإدارة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة موضوع التدريب لبناء قدرات كوادر أمن السواحل في عدة مجالات وكما تم التطرق لموضوع آلية عمل المنظومة الخاصة بالمهاجرين.