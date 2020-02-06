الثني وبوشناف يبحثان سير العمل الأمني في البلاد

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم على سير العمل الأمني بمختلف مدن ومناطق البلاد، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، بمدينة بنغازي.

الاجتماع ناقش كافة المشاريع الحكومية القائمة في قطاع الداخلية، ونسب إنجازها وسير العمل بها، وأبرز العراقيل التي تواجهها، إضافة إلى المشاريع المزمع إنشاؤها خلال العام الجاري، كما تطرق إلى آليات توفير التجهيزات اللازمة لعمل مديريات الأمن والإدارات العامة بوزارة الداخلية، بما يعزز الاستقرار الأمني الذي تشهده المدن والمناطق التابعة للحكومة الليبية.

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