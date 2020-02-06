بسبب حفتر.. الشاطر يصف اجتماع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة والسفير الألماني بأنه “محبط”

أخبار ليبيا24

أعرب عبدالرحمن الشاطر، عضو المجلس الأعلى للدولة، عن إحباطه من اجتماع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، فوزي عقاب، مع السفير الألماني أوليفر أوفتشا، ونائبه ديفيد غوديش، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وكان الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم الخميس قد بحث مخرجات مؤتمر برلين والجوانب العسكرية والاقتصادية والسياسية والإنسانية منه.

وقال الشاطر، عقب انتهاء الاجتماع الذي كان مشاركًا فيه، على تويتر، “أعادوا الكلام المكرر والسيناريوهات المشبوهة. كان رد النائب الثاني للمجلس واضحًا وصريحًا”.

وتابع، “تساءلنا عن سبب إصرارهم على حفتر وتجاهل جرائمه الموثّقة وفرضه علينا. لم نتلق جوابًا!”.

وكان الشاطر قد رأى، في وقت سابق، أن مؤتمر برلين سحب البساط من مؤتمر موسكو، معتبرًا أن الخطوات تتسارع لتثبيت القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، في “السلطة القادمة”، حسب قوله.

وقال، “لا يهم ما رصدته ووثقته التقارير الحقوقية والأممية عن حالات الإجرام التي ارتكبها. السراج لا يعمل لصالح ضحايا العدوان ولا يدافع عن حقوقهم. القادم أسوأ. زيد أرقد يا سراج!”.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للدولة، “طيلة 3 سنوات كرّس السراج جهده لحشد التأييد الخارجي للمحلس الرئاسي على حساب قضايا الداخل. النتيجة فقدنا أجزاء من المنطقة الغربية وتفكك التأييد الدولي له”.

وقال، “الجزائر تبتعد عنّا وتونس تسعى لاجترار مبادرات متكررة. بركان الغضب يبقى طوق النجاة. “إيدك وحديدك”.

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