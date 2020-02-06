رافائيل لوزون يقول إنه تلقى اعترافًا أمميًا بـ “اتحاد يهود ليبيا” خلال لقائه مع سلامة وويليامز

جنيف-العنوان

زعم رافائيل لوزون رئيس ما يسمى بـ “اتحاد يهود ليبيا” أنه تلقى اعترافًا أمميًا باتحاد يهود ليبيا ممثلًا لمكوّن اليهود في ليبيا، مشيرًا إلى أنه تلقى وعودًا قاطعة خلال لقائه، اليوم الخميس في جنيف، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، ونائبته ستيفاني ويليامز، بالمشاركة الرسمية في كل الاجتماعات القادمة حول ليبيا.

وقال لوزون، على فيسبوك، “أخيراً .. اعتراف أممي باتحاد يهود ليبيا ممثلاً رسمياً لمكوّن الليبيين اليهود في ليبيا، ووعود قاطعة بالمشاركة الرسمية في كل الاجتماعات القادمة التي تخص وحدة وسلام ليبيا”.

وأضاف، “بصفتي رئيساً لاتحاد يهود ليبيا، استقبلني اليوم الخميس السيد غسان سلامة في مقر الأمم المتحدة بجينيف، وبحضور السيدة ستيفاني ويليامز”.

ونشر لوزون، على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك، صورًا تجمعه مع كل من سلامة ووليامز.

وقال، “تحدثنا خلال اللقاء عن المعاناة التي تعيشها بلادنا ليبيا بشكل عام، وتعيشها الجالية الليبية اليهودية بشكل خاص، ونضالها من أجل استرجاع حقوقها الإنسانية والاجتماعية”.

وأضاف لوزون، “استمع السادة ستيفاني وسلامة باهتمام لما قدمته من نبذة عن الليبيين اليهود، تاريخياً، واوضاعهم حالياً، ورؤيتهم لحلول مشاكلهم ومشاكل ليبيا مستقبلياً”.

وقال، “أشعر بالارتياح لهذا التطور في التعاطي مع قضيتنا، وأتمنى لليبيا بجميع مناطقها ومكوناتها كل الرخاء والازدهار”.

واختتم، يقول، “أشكر جميع أصدقائي داخل ليبيا وخارجها، الذين دعموني خلال حراكي الأخير، وساندوني بالدعاء، ورفع المعنويات، الأمر الذي زاد من ثباتي، وإصراري، حتى تحقق هذا اللقاء”.