سالفيني: ليبيا بلد خارج عن السيطرة

قال وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني إن ليبيا قد غدت بلداً خارجاً عن السيطرة وأن إيطاليا نأت بنفسها عنها.

وأضاف سالفيني أن ليبيا تجازف بوقوع كارثة إنسانية قائلا “لا أريد أن أكون نذير شؤم، لكن يمكنني التذكير بتدفق عشرات الآلاف من المهاجرين”، مؤكدا أن “هذا هو الخطر، ونوه سالفيني أن ليبيا بلد “بدون سيطرة” مشيرا إلى وجود عسكريين أتراك وفرنسيين، في الوقت الذي انسحبت فيه إيطاليا.

وفي ذات السياق أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن المشهد أصبح بحاجة لموقف أمريكي واضح يضع حداً للأطراف المتورطة بالتدخل في ليبيا.

ورأى دي مايو أن التعقيدات التي طرأت على المشهد الليبي مؤخراً تؤكد أن الحاجة لموقف أمريكي مباشر فيما يخص الملف الليبي أصبحت ضرورة مُلِحّة أكثر من أي وقت مضى.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه حان الوقت لتتلقى الجهات الفاعلة المعنية بهذه الحرب بالوكالة رسالة أمريكية صريحة لوقف تدخلها في ليبيا والتوقف عن إرسال المزيد من الأسلحة والمرتزقة.

وأثنى دي مايو في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية للأنباء، على مجهودات المبعوث الأممي إلى ليبيا، والتي أفضت لبدء مباحثات عسكرية في جنيف بين طرفي النزاع.

وأضاف: “في هذه اللحظة التاريخية، نعرف أن هناك عملية دبلوماسية جارية ويجب أن نتشبث بها، لأنها الطريقة الوحيدة لإيجاد حل لأنه لا حل عسكريا في ليبيا”.

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