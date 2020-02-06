سلامة: المسار العسكري أحد المسارات التي نحاول تنظيمها تنفيذا لقرارات مؤتمر برلين
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بوابة افريقيا الاخبارية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
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