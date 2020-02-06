السراج يستقبل وفدا ألمانياً في طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع وفد من الخارجية الألمانية مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأكد الوفد الألماني حرص بلاده على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، ومساعدة ليبيا لاجتياز الأزمة الراهنة، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

من جانبه رحب السراج بالوفد الألماني معربا عن تقديره لجهود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، مشيرا إلى الخروقات التي وقعت من قبل “المليشيات المعتدية” منذ مؤتمر برلين حسب وصفه، مؤكدا أن التدخلات الخارجية الداعمة لما وصفه بــ”العدوان” لم تتوقف، زاعما استمرار تدفق الأسلحة في انتهاك لمقررات برلين حسب قوله.

وضم الوفد الألماني مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستيان بوك، والسفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، ونائبه ديفيد غوديش، وحضر اللقاء سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، ومدير الإدارة الأوروبية بالخارجية الليبية حاجي دهان.

وأفادت مصادر خاصة لـ218 بأن الوفد الألماني غادر مطار معيتيقة على متن طائرة خاصة بعد زيارة استمرت 7 ساعات.

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